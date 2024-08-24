نشرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي اليوم الأحد، نتائج الدورة التكميلية للباكلوريا (الثانوية العامة) للعام الدراسي 2023/ 2024

وقد اعتبر ناجحا كل من حصل على معدل 10

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