قررت السلطات الموريتانية إلغاء نتائج مسابقة نظمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد وجود شبهات حول نزاهتها.

وجاء إلغاء نتائج المسابقة بعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أعقبه تفتيش قامت به المفتشية العام للدولة أسفر عن قرار إلغاء النتائج.

وأعلنت الإدارة العامة للصندوق إلغاء نتائج المسابقة، وأكدت أنها ستحدد لاحقا الموعد الجديد لتنظيمها.

واتهم مشاركون في المسابقة إدارة الصندوق بالتدخل في نتائج المسابقة، مشيرين إلى تصدر أسماء لا تستحق التفوق.