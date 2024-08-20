تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، مرور الجبهة المدارية اليوم الثلاثاء شمال بئر إم إكرين، مما سيؤدي إلى تساقط أمطار قوية، على الحوضين ولعصابة وكوركول وگيدي ماغه ولبراكنة وجنوب الترارزة وبئر إم إكرين.

وأوضحت أن الحالة العامة للطقس ستتميز بهبوب رياح من غربية إلى جنوبية غربية رطبة، في حين ستكون الرؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة والعواصف الرملية على تيرس الزمور والحوضين.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بأنها ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من غربية إلى جنوبية غربية، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى اليوم:

النعمة………………………..25-33°

لعيون……………………… 25-34°

كيفه…………………………26-34°

كيهيدي…………………….26-34°

ألاك………………..……….26-35°

روصو.…………………….25-34°

أطار..…………………….27-37°

انواذيبو…………………23-28°

تجكجه………..…………26-35°

سيلبابي………….……25-33°

ازويرات……….……….29-40°

أكجوجت……………….25-36°

انواكشوط……………25-30°