واعتبر الوزير الأول خلال الاجتماع أن ارتفاع أسعار مادة الاسمنت بالبلد “غير مبررة” مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج “بمراجعة أسعار هذه المادة”.

وأكد ولد أجاي أنه “يتفهم مشاكل هذه الوحدات” معربا عن ؛استعداد الحكومة لمواكبتهم في حل تلك المشاكل”، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج “بالتضحية و التعاون في تخفيض أسعار هذه المادة الإستراتيجية”.