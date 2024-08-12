توقعت “الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية”، يوم غد الثلاثاء، هبوب رياح من غربية إلى جنوبية غربية رطبة مع احتمال تساقطات مطرية ضعيفة إلى متوسطة على الحوضين.

وقالت إن الرؤية ستكون متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة والعواصف الرملية على تيرس الزمور وإينشيري وآدرار والحوضين، في حين ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على تيرس الزمور وآدرار حيث ستصل إلى (47 درجة مئوية في بئر أم اكرين وإزويرات وأطار)، بحسب الهيئة.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أنها ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من غربية إلى جنوبية غربية، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..27-40°

تمبدغه……………………….26-37°

ولاته………………………….28-41°

عدل بكرو …………………. 25-35°

باسكنو …………….………..25-36°

لعيون……………………… 29-40°

الطينطان………………… 28-39°

كيفه…………………………27-39°

كنكوصه……………………27-37°

باركيول………………….…26-39°

كيهيدي…………………….26-39°

مونكل………………………..26-39°

مقامه………………………26-37°

إمبود……………………….26-38°

ألاك………………..……….25-39°

مقطع لحجار………….…25-39°

بوكى…………………..….26-39°

روصو.…………………….26-36°

أبوتلميت………………..24-37°

أطار..…………………….26-47°

وادان……………………….30-45°

شنقيط…………………..28_43°

أوجفت………………….25-42°

انواذيبو…………………21-25°

تجكجه………..…………25-38°

تيشيت………..………..30-43°

سيلبابي………….……26-36°

ازويرات……….……….31-47°

بئر أم اكرين………….26-47°

أكجوجت……………….23-40°

انواكشوط……………25-29°

توقعات المناطق الساحلية وفي العرض:

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، بزن البحر سيكون قليل الإضطراب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، في حين سيتراوح ارتفاع موجه البحري ما بين 1 إلى 1.8 مترا.