وقعت جهة نواكشوط، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) للحصول على تمويل لدمج 100 شاب من المستفيدين من مشروع الجهة للتكوين في المهن الواعدة.

وتهدف هذه الاتفاقية ـ حسب ما أعنت الجهة ـ إلى دعم التشغيل والتكوين المهني، وقابلية التشغيل لدى الشباب، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال المحلية وتعزيز تمكين الشباب وبالخصوص الفتيات.

وقالت رئيسة الجهة فاطمة عبد المالك، إن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق تمكين الشباب انسجاما مع شعار المأمورية الثانية للرئيس الموريتانيمحمد ولد الشيخ الغزواني، وتعزيزا لجهود جهة نواكشوط في هذا الإطار.