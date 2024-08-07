قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية الموريتانية الحسين ولد مدو، إن الرئيس محمد ولد لد الشيخ الغزواني ألزم الوزراء بالتصريح بممتلكاتهم، مشيرا إلى أن التعيين تكليف كما هو تشريف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد عقد أول اجتماع للحكومة الجديدة أن ولد الغزواني شدد خلال الاجتماع التعارفي لمجلس الوزراء ، على ضرورة تحلي أعضاء الحكومة بالنزاهة والشفافية، إذ لا تسامح مع الفساد، ولن يكون هناك أي تساهل في محاربته، حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه حثهم على التضامن الحكومي، والعمل بروح الفريق الواحد، وعلى الالتزام السياسي، إذ أن التعيين خيار سياسي يستوجب التمكين للنظام، حسب قوله.

وأكد ولد دو أن منح الوزراء صلاحياتهم الكاملة لتمكينهم من أداء مهامهم، لا يعني إعفاءهم من مسؤولياتهم، فهم مسؤولون عن تنفيذ برامج قطاعاتهم بطريقة شفافة، بما في ذلك مساءلة كل من تقع عليه مسؤولية داخل القطاع.