قال المندوب الجهوي للزراعة بآدرار، لمهابة ولد بلال، إن خطة العمل لهذه السنة، تسعى إلى “ترميم السدود والحواجز وإطلاق قافلة لنقل المزارعين”.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده والي آدرار، عبد الله ولد محمد محمود، من أجل تهيئة الظروف، لانطلاق الحملة الزراعية، أوضح فيه المندوب الجهوي، أن السلطات ستعمل على “توفير آليات لاستصلاح التربة، وتوزيع البذور ومواد مكافحة الآفات على المزارعين”.

وأشار ولد بلال، إلى أن “مستوى الإنتاج للعام الماضي بلغ (600) طن من خلال زراعة مساحة (2200) هكتار”.

من جهته قال، رئيس المجلس الجهوي بآدرار، محمد ولد اشريف ولد عبد الله، إن “جهة آدرار تم تزويدها هذا العام، بمجموعة من الآليات، من طرف وزارة الزراعة، ستمكن من تهيئة المناطق الزراعية، في عموم الولاية”.