سجلت مقاييس المطر أمس الاثنين كميات هامة من الأمطار في عدد من الولايات، وفق ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وللامركزية، وذلك على النحو التالي:

ولاية الحوض الشرقي

– مقاطعة النعمة:

بيريبافه ……50 ملم

امافنادش……45 ملم

أجمانيه….. 40 ملم

ويزن ………20 ملم

دجيكني أم لمداك …….50 ملم

التنعيم …..47 ملم

آمرج دكني …..(2) 30 ملم

أم أعشيش …..13 ملم

ولاية كوركول

– مقاطعة مقامه

صانيى…… 66 ملم

كونبو …..22 ملم

والي …..15 ملم

تولل …..12 ملم

ولاية كيديماغه

توكومادي …..36 ملم

صونداج أرويبينه ….36 ملم

دندي …..30 ملم

نيما …..05 ملم

توفوند سيفى …..05 ملم

– مقاطعة أمبود:

سيليوا برار …..30 ملم

فم لكليته ….20 ملم

لمسيكم …..08 ملم

أزريكه …..04 ملم

لكصيبه كريجمه …..25 ملم

ولاية لبراكنه

– مقاطعة مكطع لحجار:

ليردي …..35 ملم

برلي إيدينب …..27 ملم

بل دانقه …..13 ملم

دجونابه….. 08 ملم

بوسويلف…… 08 ملم

بوفكرين …..08 ملم

أقليك أهل محمد الغيث ……06 ملم

مكطع لحجار …..05 ملم

ولاية الترارزه

– مقاطعة بوتلميت

علب آدرس ……18 ملم

الغزلان …..15 ملم

أبي تلميت …..11 ملم

العكريش …..11 ملم

– مقاطعة كرمسين:

أندرينايه …..05 ملم

بيرت …..04 ملم

بوحجره ……03 ملم

أندجاكو ……03 ملم

أبدن …..03 ملم

ولاية آدرار

– مقاطعة أوجفت:

جالت البهكه ….47 ملم

ولاية تكانت

– مقاطعة المجريه:

آشويبير….. 45 ملم

كليت مانه …..36 ملم

آقوجفت…..30 ملم

تنبه …..17 ملم

بدر ….16 ملم

أنبيكه ….14 ملم

أشرم ….07 ملم

ولاية أنشيري

– مقاطعة بنشاب:

العصماء…. 23 ملم

برجيمات ….19 ملم

تماكوط ….05 ملم