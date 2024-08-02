دانت موريتانيا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مقدمة تعازيها لأسرة الشهيد وللشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ،اعتبرت فيه “أن عملية الاغتيال تنتهك كل المواثيق والمبادئ الأخلاقية والدبلوماسية، ومن شأنه أن يقوض الجهود الدولية الحثيثة الهادفة إلى وضع حد لمسلسل العنف في الشرق الأوسط وإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على يد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف البيان أن موريتانيا “تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، في فرض احترام مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الشروط اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من حقوقه العادلة في الحرية والاستقلال”.