وجهت منظمات مدنية إقليمية ودولية،أمس الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، دعت فيه إلى ضرورة أخذ خطوات حاسمة في اتجاه ضمان الوصول الدائم و غير المقيد للإنترنت للمواطنين الموريتانيين, عشية تنصيبه رئيسا للجمهورية في مأمورية ثانية.

وحثت الرسالة على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه إفساح مجال الحريات, لخصتها في نقاط ضمنتها البيان كان أبرزها : تقديم تفسير كتابي يبرر قطع الانترنت الأخير في إطار الشفافية الكاملة, مطالبة مقدمي خدمات الاتصالات بتقديم إخطار مسبق ومبرر في حالة الانقطاع, تبني الإصلاحات التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان هده الالتزامات.

يأتي البيان الموقع من طرف منظمات منضوية تحت تحالف KeepItOn عقب قطع للإنترنت من طرف السلطات الموريتانية دام 22 يوما، وبررته بالضرورة الـأمنية بعد أحداث شهدتها مناطق متفرقة من البلاد، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص على الأقل، أثناء احتجازهم في مدينة كيهيدي.

وأشار البيان إلى التسلسل الزمني الذي شهدته الانقطاعات في شبكة الانترنت في عهد الرئيس ولد الغزواني, منذ توليه السلطة في 2019 معتبرة هده الانقطاعات وصمة دائمة في جبين النظام الموريتاني, ومذكرة بتعهدات الرئيس بإفساح المجال لمزيد من حرية الصحافة وتحسين الوصول للمعلومات.

ويتشكل التحالف الموقع للبيان الموجه للرئيس مع نسخة موجهة لوزارة التحول الرقمي، من مجموعة منظمات مدنية ناشطة في مجال حقوق الإنسان وحريات الصحافة،وتلخص أجنداتها في محاربة قطع الإنترنت المجحف من طرف السلطات حول العالم.