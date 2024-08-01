اكتمل توافد الوفود المشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لمأمورية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية.

وبدأ الوفود الوصول إلى العاصمة منذ يوم أمس الأربعاء، وقد وصل عدد من رؤساء الدول، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات والوفود التي تمثل بلدانها في هذا الحفل.

إفريقيا.. وصل اليوم الخميس إلى نواكشوط، الرئيس السنغال باصيرو ديوماي فاي لحصور حفل تنصيب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

أما دولة مالي فسيمثلها في حفل التنصيب العقيد صاديو كامار وزير الدفاع وقدامى المحاربين بجمهورية الذي وصل مساء أمس الأربعاء إلى نواكشوط، وكان في استقباله وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي.

ووصل نواكشوط مساء الأربعاء رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، والسيدة حرمه، لحضور حفل التنصيب.

ومن أوائل الرؤساء الواصلين للعاصمة كان رئيس جمهورية غينيا بيساو عمارو سيسكو امبالو، الذي قدم نواكشوط زوال الأربعاء، وكان في استقباله الوزير الأول الموريتاني.

وكان أول الواصلين من مجموعة الساحل رئيس جمهورية اتشاد محمات إدريس دبي اتنو، الذي وصل نواكشوط مساء الأربعاء إلى نواكشوط، لحضور حفل التنصيب، وكان في استقباله الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود. كما وصل نواكشوط نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار تيموكو ميليت لتمثيل فخامة الرئيس الإيفواري آلاسن واتارا في حفل التنصيب، ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية التوغو.

ووصلت إسبرانسا دا كوستا، نائبة رئيس جمهورية أنغولا مساء الأربعاء إلى نواكشوط، لتمثيل الرئيس الانغولي جواو مانويل غونسالفيس لورنسو في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني.

مغاربيا.. سيمثل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بلاده في حفل التنصيب، حيث وصل صباح اليوم الخميس إلى نواكشوط، وكان في استقباله الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود. أما الجزائر فسيمثلها الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي الذي وصل الأربعاء إلى نواكشوط، وكان في استقباله الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود. وسيشارك في الحفل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي وصل مساء أمس الأربعاء إلى نواكشوط، لحضور حفل التنصيب وكان في استقباله الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.

خليجيا.. ووصل كذلك نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وليد الخريجي، اليوم الخميس إلى نواكشوط، لتمثيل بلاده في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الرئيس المنتخب السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسيمثل دولة الإمارات في الحفل وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل انهيان، الذي وصل فجر اليوم الخميس إلى نواكشوط. وسيمثل سلطنة عمان في حفل التنصيب محمد سعيد الصقري، وزير الاقتصاد، الذي وصل مساء الأربعاء إلى نواكشوط، وكان في استقباله وزير المالية الموريتاني إسلم ولد محمد امبادي.

أوروبيا.. وصل اليوم الخميس إلى نواكشوط نائب وزير الخارجية، لتمثيل بلاده في حفل التنصيب. وبالنسبة للولايات المتحدة الآمريكية فقد وصل زوال الأربعاء الوفد الذي سيمثل رئيسها في حفل التنصيب، واستقبل الوفد الذي تترأسه آليس باترسون اولبرايت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية، من طرف وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح.