عبرت موريتانيا عن قلقها إزاء الأحداث الجارية في جارتها مالي، بعد المعارك التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة بين القوات الحكومية والمقاتلين الطوارق.

وأعرب الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة في تصريحات له، “عن قلق بلاده إزاء ما يحدث في هذا البلد الشقيق، معربا عن تمنياته بالخير والسلامة للمواطنين هناك”.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت قبل أيام في بلدة تنزاواتن، قرب الحدود مع الجزائر، بين الإطار الاستراتيجي الدائم، للدفاع عن شعب أزواد، وقوات مالية مدعومة بمسلحين من فاغنر الروسية.

وأعلن الأزواديون تحقيق “انتصار كبير” على الجيش المالي وحلفائه الروس من مجموعة فاغنر، ونشروا عدة مقاطع فيديو، تظهر العديد من الجثث، لكن لم تصدر حصيلة موثوقة حتى الآن.

ونشرت قناة تلغرام مرتبطة بفاغنر الروسية بيانا عن الاشتباكات الأخيرة في شمال مالي، مؤكدة وقوع خسائر في صفوف الروس ومقتل أحد قادة المجموعة.