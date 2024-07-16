قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الثلاثاء، إن “منطقة الساحل ماتزال تواجه تحديات معقدة تؤثر على السلام والأمن والتنمية”

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة الخامسة لتحالف الساحل التي حضرها 150 ممثلاً لأكثر من 30 دولة، ومنظمة دولية.

وأكدت الجمعية في بيانها الصحفي، إن “تحالف الساحل” بالرغم من تعقد الوضعية، فإن الأعضاء يعبرون عن إرادتهم في مواصلة الالتزام على المدى الطويل تجاه سكان دول الساحل، خاصة الشباب”

وذكرت بأن أعضاء التحالف “مولوا مشاريع تنموية في المنطقة بمبلغ 23 مليار أورو في الفترة مابين 2017 و 2022”، مشيرة إلى أن “هذه المشاريع شملت التعليم والتشغيل والشباب بصفتها قطاعات تحتل أولوية في التدخل“ حسب ما جاء في البيان