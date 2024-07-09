انطلقت اليوم الثلاثاء، على عموم التراب الموريتاني، امتحانات الباكلوريا (الثانوية العامة) للسنة الدراسية 2023 ـ 2024 بمشاركة 47.217 مترشحا موزعين حسب الشعب التالية :
1-شعبة الرياضيات: 1.427 مترشحا
وكان تعميم مشترك بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة الداخلية واللامركزية، قبل انطلاق الامتحانات، قال إنه سيتم إلغاء مشاركة كل من يضبط بحوزته هاتف داخل أي قاعة من قاعات امتحان الباكلوريا.
وأضاف التعميم، أن ضبط الهاتف داخل قاعة الامتحان، يجب أن يتم توثيقه بمحضر معاينة وملاحظة، مشيرا إلى أن الهواتف المصادرة عند البوابات بإمكان أصحابها استرجاعها بعد انتهاء كامل أيام امتحانانات الباكلوريا.
وشدد التعميم على ضرورة منع دخول أي شخص من غير هيئات الإشراف وعناصر الأمن، إلى حرم مراكز الإمتحان.
وطالب بموافاة مديرية الامتحانات والمسابقات، عند نهاية كل يوم من أيام الامتحان، بأسماء وأرقام التلاميذ الذين ضبطت بحوزتهم الهواتف،