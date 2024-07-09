6- التقنيات الرياضية: GMGM) 286) مترشحا

7 :التقننيات المتخصصة فى الهندسة الكهربائية: TSGE) 0004) مترشحين

وكان تعميم مشترك بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة الداخلية واللامركزية، قبل انطلاق الامتحانات، قال إنه سيتم إلغاء مشاركة كل من يضبط بحوزته هاتف داخل أي قاعة من قاعات امتحان الباكلوريا.

وأضاف التعميم، أن ضبط الهاتف داخل قاعة الامتحان، يجب أن يتم توثيقه بمحضر معاينة وملاحظة، مشيرا إلى أن الهواتف المصادرة عند البوابات بإمكان أصحابها استرجاعها بعد انتهاء كامل أيام امتحانانات الباكلوريا.

وشدد التعميم على ضرورة منع دخول أي شخص من غير هيئات الإشراف وعناصر الأمن، إلى حرم مراكز الإمتحان.

وطالب بموافاة مديرية الامتحانات والمسابقات، عند نهاية كل يوم من أيام الامتحان، بأسماء وأرقام التلاميذ الذين ضبطت بحوزتهم الهواتف،