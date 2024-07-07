أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الأحد، أن مقاييس المطر سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي :

الحوض الشرقي:

دجيكني:

دجيكني 28 ملم

أفيرني 14 ملم

أجمانيه 13 ملم

أقليك أهل أمحمد 13 ملم

أعوينات أزبل 02 ملم

تنبدغه:

أم أسبوعه 30 ملم

أتورده 10 ملم

تنبدغه 02 ملم

بوصطيله 02 ملم

الحوض الغربي:

لعيون :

أم لحبال 30 ملم

أم لحياظ 15 ملم

زاكيه أم لعكال 08 ملم

أقليك إدوعلي 04 ملم

عين أبهاه 04 ملم

أدويراره 03 ملم

كوبني:

كوبني 26 ملم

صدر بيظه 09 ملم

أطويل تاكوديت 12 ملم

أطويل 04 ملم

الطينطان:

كلب الخير 20 ملم

عين فربه 06.6 ملم

الطينطان 05 ملم

لعصابه:

كنكوصه:

بافراره 18 ملم

كاقي 15 ملم

ساني 15 ملم

تناها 04 ملم

لبيديع 04 ملم

كيفه:

واد أم الخز 20 ملم

المبروك 03 ملم

كيفه 01 ملم

باركيول:

باركيول 03 ملم

كوركول:

لكصيبه:

أٍرويبينه 50 ملم

مفتاح الخير 32 ملم

ودجه بوصيابه 30 ملم

لكريكره 25 ملم

لكصيبه 07 ملم

كيهيدي:

دجيول 30 ملم

أهل أنانه 27 ملم

كيهيدي 20 ملم

أمبود:

ديبابا 25 ملم

أهل عمر ول أعلي 15 ملم

المطاوله 10 ملم

لحرش 10 ملم

الفدره 05 ملم

مونكل:

مونكل 15 ملم

ميت البير 11 ملم

أتويميرت 10 ملم

آزكيلم 10 ملم

أدباي أمبود 10 ملم

جاطل 10 ملم

تجمع أفدجار 07 ملم

مقامه:

يوم نيرى 50 ملم

دولل 45 ملم

نيرول 40 ملم

أداو 32 ملم

صانيى 28 ملم

بيلكه 20 ملم

كونبو 20 ملم

مقامه 06 ملم

تولل 03 ملم

دجنكارا 02 ملم

والي 02 ملم

لبراكنه :

ألاك :

لعليبات 30 ملم

طنطان 25 ملم

تورو أنبي 25 ملم

موندي 25 ملم

العزلات 20 ملم

مفتاح الخير 20 ملم

بوحديده 04 ملم

بابابى بابابى 12 ملم

أمبان :

أمبان 27 ملم

مفتاح الخير 18 ملم

فوندو 15 ملم

أولاد يارا 13 ملم

لنبغدد 13 ملم

باكودين 11 ملم

أأنيابينه 11 ملم

تيول 10 ملم

بوكى:

تالكو 27 ملم

تولدى 27 ملم

بوكى 25 ملم

وابوندى 25 ملم

هابي 25 ملم

أم كيرينات 18 ملم

أترارزه :

أتيكان :

لكصيبه2: 29 ملم

أم القرى 29 ملم

أتيكان 17 ملم

عمارا 16 ملم

روصو :

أجدر المحكن 30 ملم

روصو 25 ملم

أبادار 25 ملم

سكان أطلابين 20 ملم

تنباص2 15 ملم

كرمور 12 ملم

بوتلميت:

العكريش 25 ملم

بوتنبصكيت 20 ملم

أركيز:

أركيز 20 ملم

المذرذره:

شيكنت 15 ملم

مبروك الخط 12 ملم

أبير أتورس 10 ملم

التاكيلالت 09 ملم

توفيق الخط 06 ملم

المذرذره 05 ملم

كرمسين :

أندريناي 38 ملم

ديك نور 35 ملم

بوحجره 22 ملم

أبدن 08 ملم

بيرل 04 ملم

كرمسين 03 ملم

أنجاكو 03 ملم

آدرار:

أطار:

عين أهل أطايع 22 ملم

راص أطارف 20 ملم

كيدي ماغا:

ومبو :

أنخيله1 10 ملم

بوكريه 08 ملم

أهل أبريك 05 ملم

دجاليبه 05 ملم

عر 04 ملم

ومبو 03 ملم

سيليبابي :

تاشوط 03 ملم

واعرت أهل أحميميد 02 ملم

واعرت أهل لكحل 01 ملم

ول ينج:

راس الفيل 04 ملم

لحرج 01 ملمJe