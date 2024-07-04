دعا النائب البرلماني، الذي خاض السباق الرئاسي الأخير، بيرام الداه عبيدي، الموريتانيين إلى التماسك ونبذ التفرقة، نافيا وجود أي اطهاد يستهدف مكونة اجتماعية بعينها.

وقال بيرام، في تصريح لقناة صحراء24، إن هناك مجموعة محدودة من الذين وصفهم “بالمفدين الظلمة ينهبون الأموال ويزورون الانتخابات ويكذبون على الشعب، هم من يسيطر على الوضع ويفقرون الجميع”، حسب تعبيره.

وأضاف بيرام الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن على الشعب الموريتاني أن يتماسك في هذه الأزمة، ويواصل رفضه بكل شجاعة وسلمية”.

وأكد أنه “رجل صلب ولكنه لين للحوار، لطبعه السلمي، معبرا عن استعداده للحوار مع النظام، إذا أراد نزع فتيل الأزمة”، داعيا إلى تشكيل هيئات توافقية تشرف على الانتخابات ومراجعة المسار الانتخابي.

واعتبر أن الموريتانيين لايثقون في الهيئات التي تشرف على الانتخابات، لأن من يشرف عليها أشخاص معروفون اختارهم النظام على مقاسه.