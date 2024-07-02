انقطعت خدمة الانترنت عبر الهاتف النقال، ليل الاثنين/الثلاثاء، في موريتانيا، فما بقيت خدمة الانترنت الثابت متوفرة.

ويأتي انقطاع الانترنت بالتزامن مع أعمال شغب وتخريب وقعت في العاصمة نواكشوط، بعد إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي أظهرت فوز محمد ولد الغزواني بمأمورية جديدة.

ولم تعلن أي جهة رسمية أية معلومات حول أسباب قطع خدمة الانترنت عبر الهاتف النقال، ولا الفترة التي سيستمر فيها ذلك.

ولكن السلطات الموريتانية درجت على قطع خدمة الانترنت عبر الهاتف النقال، لأسباب أمنية من أبرزها الحد من الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين أكد مساء أمس في مؤتمر صحفي أن “الوضع تحت السيطرة”، مشيرًا إلى أن جميع الوسائل متوفرة لضمان أمن واستقرار المواطنين والمقيمين.