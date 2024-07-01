قال أوتوما انتوان سليمان سومارى المترشح لرئاسيات 2024، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين في مقر حملته بنواكشوط، إن محاضر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المنشورة على موقعها تتطابق في معظمها مع تلك التي حصل عليها، مبينا أن ذلك لا يعني مطلقا أن النتائج المعلنة تعكس إرادة الشعب الذي “يتوق إلى التغيير”، حسب تعبيره.

واستعرض أوتوما سومارى ما اعتبره “تحريفا متعمدا لإرادة الشعب”، تمثل في “المناورات والمماطلات التي دأبت عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تشكيل رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه بعض الشركات الخصوصية لصالح مرشح واحد”، على حد قوله.

وقال إن الحملة الانتخابية التي خاضها، لأول مرة كمرشح لرئاسة الجمهورية، كانت تجربة غنية مكثفة أتاحت له الوقوف على الكثير، معربا عن شكره لأولئك الذين منحوه ثقتهم وأصواتهم والتشكيلات السياسية والشخصيات التي دعمته ورافقته طيلة الاستحقاق الانتخابي، خصوصا الشباب والنساء.