أظهرت المعطيات التي نشرتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تمكن الرئيس المنتهية ولايته والمترشح لعهدة رئاسية جديدة، محمد ولد الغزواني، من حسم السباق الرئاسي لصالحة، بعد فرز جميع المكاتب على عموم التراب الموريتاني وفي الخارج.

وحسب مانشرت اللجنة على منصتها الخاصة بنتائج الانتخابات “ماي سيني”، فقد تمكن ولد الغزواني من الحصول على أزيد من نصف مليون صوت (554.956) وهو ما يعادل نسبة 56.12% من أصوات الناخبين الموريتانيين.

وجاء في المركز الثاني المترشح بيرام الداه اعبيدي، بحصوله على نسبة 22.10%، وهو ما يعادل أزيد من مائتي ألف صوت (218.546) وحل ثالثا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” حمادي سيدي المختار بعد حصوله على نسبة 12.76%، وهو ما يعادل أزيد من مائة وعشرين ألف صوت (126.187 صوتا).

وحل رابعا المرشح الرئاسي العيد محمدن امبارك بعد حصوله على نسبة 3.57%، وهو مايعادل (35.288 صوتا)، وفي المركز الخامس حل المرشح با مامادو بوكار با بنسبة 2.39%، أي ما يعادل (23.617 صوتا).

وجاء المرشح أوتوما أنطوان سليمان سوماري في المركز السادس، بحصوله على نسبة 2.06%، وهو مايعادل (20.360 صوتا)، وتمكن المترشح محمد الأمين المرتجي الوافي من الحصول على 9.875 صوتا، وهو مايعادل نسبة: 1% من الأصوات.

وبلغ عدد المصوتين في الانتخابات أزيد من مليون ناخب (1.074.208)، من أصل مليون وتسعمائة ناخب هم عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية، فيما بلغت نسبة المشاركة 55٫39%.

وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات قرابة مليون صوت (988.413)، فيما بلغ عدد البطاقات اللاغية أزيد من خمسين ألف صوت (53.787)، وهو ما يمثل نسبة 5%، من الأصوات المعبر عنها، فيما بلغ عدد الأصوات المحايدة 31.608.

وجاء في الرتبة الثانية – وفقا لموقع اللجنة – النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي بحصوله على 218.546 صوتا، أي نسبة: 22.10%، فيما حل ثالثا زعيم المعارضة ومرشح حزب “تواصل” حمادي سيدي المختار بـ126.187 صوتا، أي نسبة: 12.76%.

وحل رابعا المرشح الرئاسي العيد محمدن امبارك بعد حصوله على 35.288 صوتا، أي نسبة: 3.57%، فيما جاء خامسا المرشح الرئاسي با مامادو بوكاري بـ:23.617 صوتا، أي نسبة: 2.39%.

وفي الرتبة السادسة جاء المرشح أوتوما سوماري بحصوله على 20.360 صوتا، أي نسبة: 2.06%، متبوعا بالمرشح محمد الأمين المرتجي الوافي الذي حصل على 9.875 صوتا، أي نسبة: 1%.