أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية علي عموم التراب الموريتاني عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، على أن تستمر عملية تصويت الناخبين الذين يتواجدون في الطوابير أمام مكاتب التصويت.

وقال موفود مراسل صحراء ميديا في مركز بن سيناء، إن الشرطة أغلقت البوابة الأمامية للمركز لكن عملية التصويت ماتزال جارية في داخله، حيث يسمح القانون للناخبين الذين أغلقت عليهم مراكز الاقتراع وهم في الطوابير الإدلاء بأصواتهم.

وبدأت عملية فرز الأصوات في بعض المكاتب، بالتزامن مع إغلاق مراكز التصويت، على أن تبدأ المراكز الأخري التي مايزال التصويت فيها مستمرا، عملية الفرز بعد انتهاء التصويت.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أعلنت مساء اليوم أن نسبة المشاركة تجاوزت في الساعة الخامسة مساءا نسبة 40 في المائة

وتوجه قرابة مليوني ناخب صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها ستة موشحين بينهم الرئيس المنتهية ولايته.