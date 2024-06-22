قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، المرشح للانتخابات الرئاسية حمادي ولد سيدي المختار إن البلد يسير في مسار مؤلم لا يمكن استمراره، ، منبها إلى بعض التجاوزات التي قال إنها “غير مقبولة كتسخير مقدرات البلد وكل أطره لمرشح واحد”.

وأضاف ولد سيدي المختار خلال سهرة انتخابية في مدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت، ان «الأحكام المتعاقبة على البلد، ظلت بكاملها دون المستوى، وبعيدة عن تطلعات المواطنين»، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن مصالح المواطنين بإدارات الدولة «معطلة» بسبب ما اعتبره «غياب المسؤولين للمشاركة في الترويج لمرشح النظام ورأسه»، على حد تعبيره.

واعتبر ولد سيدي أن اختيار سكان تجكجة التصويت لمشروعه الانتخابي في ال 29 من الشهر الجاري ستؤمن بذلك «تغييرا نحو واقع افضل».