ترأس المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بيرام الدفي مدينة كنكوصه بولاية لعصابة مهرجانا انتخابيا قدم خلاله الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي.

وأوضح المترشح، في خطاب أمام أنصاره، أن برنامجه الانتخابي هدفه هو تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة، وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للموريتانيين، أينما كانوا.

وقال إن زيارته لمقاطعة ولد ينجه يوم عيد الأضحى المبارك تعكس اهتمامه بالشعب، ورفض ما وصفه بالظلم الذي يمارس على المواطنين ومقاومته له، متسائلا عما قدمه النظام الحالي لهذا الشعب من مشاريع.

وأكد أنه سيعمل على توفير المياه الصالحة للشرب في هذه المناطق، وكذا الدواء والتعليم على نفقة الدولة، مبرزا أنه سيحقق المساواة بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني.

وفي طريقه إلى مدينة ولد ينجه، أجرى المترشح السيد برام الداه اعبيد توقفا في قرية تيندوم “ازبيرات”، التابعة لبلدية “تكتاكه” في مقاطعة ولد ينجه، حيث اطلع على ما اعتبره “أزمة مياه تعاني منها القرية”.

وقال مخاطبا سكان القرية إن توفير المياه والقضاء على أزمة العطش في عموم البلاد تأتي في صدارة برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن توفير مياه الشرب من أبرز المطالب الوطنية التي عجز النظام عن حلها.

كما ترأس المترشح السيد بيرام الداه اعبيد في وقت سابق في مدينة ولد ينجه بولاية غيدي ماغه مهرجانا انتخابيا، أعرب خلاله عن شكره لسكان المقاطعة على حفاوة الاستقبال، وحماسهم ورغبتهم في التغيير.

وتحدث المترشح خلال المهرجان عن مشروعه الذي يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لجميع الموريتانيين.