قال المرشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، بيرام الداه اعبيدي إن مشروع فم لكلية يتميز بأهميته اقتصادية واجتماعية، لكن امكانياته مهدورة بسبب “الفساد”، على حد قوله.

وأضاف في مهرجان انتخابي في مقاطعة امبود بولاية كوركول، إن مشروع فم لكليته كان بالإمكان استغلاله على نحو يمكّن من تطوير وازدهار الحياة الاجتماعية والاقتصادية في أمبود بصفة خاصة، وفي موريتانيا بصفة عامة.

وانتقد خلال المهرجان أسلوب بعض رجال الأعمال الموالين للنظام في جمع ونهب المال العمومي.

وتطرقة في خطابه لما يتعرض له الشباب من مخاطر خارج البلد من أجل كسب قوته اليومي وتحسين ظروف حياته المعيشية.