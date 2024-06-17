أدى الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، صلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحة العامة الواقعة قبالة مسجد الولاية بمدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي.

وأمّ جموع المصلين الفقيه، صالح ولد سيدي ولد أعمر طالب، الذي حث في خطبته كافة المسلمين على التقوى والاعتصام بحبل الله والابتعاد عن التفرقة، والتمسك بما أمر الله به واجتناب نواهيه، والالتزام بالقيم الإسلامية السمحة التي من أعظمها الأخوة بين كافة أفراد الأمة.

وقال إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وهي سنة مؤكدة، ويجب على القادر عليها أن يؤديها، مبينا أنه لا تجزئ في الأضحية العوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن عرجها والعجفاء التي لا تنقي.

وبين فضيلة الإمام أن وقت ذبح الأضحية أيام عيد الأضحى الثلاثة بعد أداء صلاة العيد وذبح الإمام في اليوم الأول، مشيرا إلى أن الأعياد الإسلامية شرعت للتنافس في بذل الخيرات وتعزيز الترابط واللحمة والمحبة بين كافة المسلمين.

وأدى صلاة عيد الأضحى، إلى جانب الرئيس الموريتاني، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، والمدير العام لتشريفات الدولة، وجمع من سكان ولاية الحوض الغربي.