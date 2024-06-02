طالب مرشحو المعارضة للرئاسيات بتوزيع الناخبين داخل مكاتب التصويت حسب ترتيب الحروف الأبجدية بدلاً من تقسيمهم حسب توقيت التسجيل، كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشملت مطالب المعارضة تدقيق شامل للائحة الانتخابية لحذف الأسماء المتوفية والمسجلة خارج أوقات الدوام الرسمي، واستخدام أجهزة البصمة في جميع مكاتب التصويت لمنع التصويت بالنيابة.

كما دعوا في بيان إلى تشكيل لجان إشراف تضم ممثلين عن المعارضة على مستوى اللجنة المركزية، للمشاركة في تدقيق النتائج وتصديقها قبل الإعلان عنها.

وشدد مرشحو المعارضة على ضرورة النشر الفوري للمحاضر من خلال إرسال نسخ مصورة عبر تطبيق واتساب إلى وكلاء المرشحين، لضمان الشفافية الفورية.

ودعوا إلى منح ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في التصويت، ومنع دخول آلات التصوير بما فيها الهواتف الذكية إلى مكاتب التصويت.

واقترحت المعارضة استخدام شاشة مربوطة بتطبيق بيومتري يعرض صور ومعلومات الناخب بشكل واضح، لضمان التحقق من الهوية بدقة.

ولفتوا إلى أهمية منح وكلاء المرشحين ومنسقي العمليات الانتخابية بطاقات رسمية تمكنهم من الوصول إلى مقرات اللجنة المستقلة للانتخابات ومكاتب التصويت لتسهيل مهامهم.