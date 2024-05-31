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الولايات المتحدة تشيد بمساهمات موريتانيا في حفظ السلام

أحمد كليبواسطة

أشادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط، بالمساهمات الكبيرة التي تقدمها موريتانيا في بعثات حفظ السلام الدولية. 

وقالت السفارة بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لحفظ السلام، إن الجنود الموريتانيين المنتشرين في أماكن متعددة يساهمون بنشاط في حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعربت السفارة عن فخر الولايات المتحدة عن ”فخرها“ بشراكتها مع القوات المسلحة الموريتانية، التي تتميز باحترافيتها العالية وأدائها الاستثنائي.

وتشارك موريتانيا بقوة في عمليات حفظ السلام الدولية، حيث ينتشر جنودها في جمهورية أفريقيا الوسطى

يوم الأمم المتحدة الدولي لحفظة السلام هو مناسبة سنوية تُحتفل بها في 29 مايو من كل عام، لتكريم وتقدير التضحيات والمساهمات التي يقدمها حفظة السلام حول العالم.

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موري نت
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