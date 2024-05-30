نظمت السفارة الموريتانية في مدريد، حفلًا شارك فيه السلك الدبلوماسي الأفريقي في اسبانيا، من أجل الاحتفاء برئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي، تزامنًا مع احتفال أفريقيا بذكرى تأسيس “الوحدة الأفريقية”.

وشرحت السفارة لأعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي، أمس الأربعاء، الدور الذي تلعبه موريتانيا في رئاسة الاتحاد الأفريقي، وعرضت في ذلك السياق الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة “يوم أفريقيا”.

وفي هذا السياق، قالت السفيرة الموريتانية في اسبانيا زينب بنت أعل سالم إن ولد الغزواني من خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي “حريص على أن تجد جميع مشاكل القارة الحلول المناسبة لها”.

وأضافت السفيرة في كلمتها أمام أعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي أن “موريتانيا تأخذ ببالغ العناية الشواغل والاهتمامات في القارة على محمل الجد، وبحكم ما يحظى به فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من حكمة واحترام في القارة، تستعى لأن تطلع بأدوار إيجابية”.

وخلال الحفل تحدثت عدة شخصيات، من بينها عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي في مدريد، الذي أثنى على دور موريتانيا على مستوى الاتحاد الأفريقي، وقال إن ولد الغزواني “أبان خطابه عن وعي كبير بمشاكل القارة”.

ويأتي نشاط السفارة الموريتانية، بعد أسبوع من لقاء عقده وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس، مع السفراء الأفارقة المعتمدين بمدريد أعرب فيه عن رغبة إسبانيا في تكثيف التعاون مع أفريقيا.

كما نظمت هيئة “البيت الإفريقي” بمدريد، ندوة حضرها دييغو مارتينيز بيليو، وزير الدولة للشؤون الخارجية، جرى خلالها نقاش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين اسبانيا وأفريقيا.