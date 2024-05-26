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غزواني يغادر إلى جنيف لحضور الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

توجه الرئيس الموريتاني  محمد ولد الشيخ الغزواني ، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي اليوم الأحد متوجها إلى جنيف (سويسرا)، للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين(77) لجمعية الصحة العالمية.

ويرافق ولد الغزواني في هذا السفر وفد مهم يضم كلا من:

. المختار ولد أجاي، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية ،

. الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة الصحة،

. بال محمد الحبيب، سفير موريتانيا في جنيف،

. سيد أحمد ولد أبوه، مستشار برئاسة الجمهورية،

. الشيخ ولد بده، مستشار برئاسة الجمهورية،

. الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

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