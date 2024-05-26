توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي اليوم الأحد متوجها إلى جنيف (سويسرا)، للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين(77) لجمعية الصحة العالمية.
ويرافق ولد الغزواني في هذا السفر وفد مهم يضم كلا من:
. المختار ولد أجاي، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية ،
. الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة الصحة،
. بال محمد الحبيب، سفير موريتانيا في جنيف،
. سيد أحمد ولد أبوه، مستشار برئاسة الجمهورية،
. الشيخ ولد بده، مستشار برئاسة الجمهورية،
. الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.