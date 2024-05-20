وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى رئيس السلطة التنفيذية الإيرانية بالإنابة محمد مخبر في وفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين.

وقال ولد الغزواني إن تلقى بـ « عميق حزن وبالغ أسى » نبأ وفاة إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم في طريق عودتهم إلى طهران.

وأضاف ولد الغزواني « بمناسبة هذه الفاجعة الأليمة أتقدم باسمي شخصيا وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين لفخامتكم وللحكومة وللشعب الإيراني الشقيق، وأسر الضحايا، بخالص التعازي والمواساة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد المفقودين برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته ».