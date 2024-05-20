أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، تعيينات في وزارتي العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة البيئة.
جاءت كالآتي:
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
ديوان الوزير
‐ المستشارة المكلفة بالاتصال: القلاوية خطري، المديرة المساعدة لقناة الأسرة سابقا.
المفتشية الداخلية
‐ المفتشة المكلفة بالنوع: زينب الطالب أحمد، المستشارة المكلفة بالاتصال سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
‐ المدير المساعد: اجيد محمد الأمين، المدير المساعد للمعلوماتية سابقا.
المؤسسات العمومية
قناة الأسرة
‐ المديرة المساعدة: أمو دينغ، المستشارة المكلفة بالنوع سابقا.
وزارة البيئة
ديوان الوزير
مكلفة بمهمة: توتو بنت بركه، مستشارة في نفس الوزارة سابقا
المفتشية الداخلية
المفتشون:
‐ آمنة بنت بلاه،
‐ أعل الشيخ محمد اعل سويدينا
الإدارة المركزية
مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات
‐ المدير المساعد: سعدنا ولد عبد الوهاب، مفتش في نفس الوزارة سابقا