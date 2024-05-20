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تعيينات في وزارتي العمل الاجتماعي والبيئة (أسماء)

صحراء ميديابواسطة

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، تعيينات في وزارتي العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة البيئة.

جاءت كالآتي: 

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

ديوان الوزير 

المستشارة المكلفة بالاتصال: القلاوية خطري، المديرة المساعدة لقناة الأسرة سابقا.

المفتشية الداخلية 

المفتشة المكلفة بالنوع: زينب الطالب أحمد، المستشارة المكلفة بالاتصال سابقا.

الإدارة المركزية 

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المدير المساعد: اجيد محمد الأمين، المدير المساعد للمعلوماتية سابقا.

المؤسسات العمومية

 قناة الأسرة

المديرة المساعدة: أمو دينغ، المستشارة المكلفة بالنوع سابقا.

وزارة البيئة

ديوان الوزير 

مكلفة بمهمة: توتو بنت بركه، مستشارة في نفس الوزارة سابقا

المفتشية الداخلية

المفتشون:

آمنة بنت بلاه،

أعل الشيخ محمد اعل سويدينا

الإدارة المركزية

مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات

المدير المساعد: سعدنا ولد عبد الوهاب، مفتش في نفس الوزارة سابقا

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