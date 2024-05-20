أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، تعيينات في وزارتي العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة البيئة.

جاءت كالآتي:

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

ديوان الوزير

‐ المستشارة المكلفة بالاتصال: القلاوية خطري، المديرة المساعدة لقناة الأسرة سابقا.

المفتشية الداخلية

‐ المفتشة المكلفة بالنوع: زينب الطالب أحمد، المستشارة المكلفة بالاتصال سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

‐ المدير المساعد: اجيد محمد الأمين، المدير المساعد للمعلوماتية سابقا.

المؤسسات العمومية

قناة الأسرة

‐ المديرة المساعدة: أمو دينغ، المستشارة المكلفة بالنوع سابقا.

وزارة البيئة

ديوان الوزير

مكلفة بمهمة: توتو بنت بركه، مستشارة في نفس الوزارة سابقا

المفتشية الداخلية

المفتشون:

‐ آمنة بنت بلاه،

‐ أعل الشيخ محمد اعل سويدينا

الإدارة المركزية

مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات

‐ المدير المساعد: سعدنا ولد عبد الوهاب، مفتش في نفس الوزارة سابقا