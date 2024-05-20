تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقبلة بصفته ممثلا للاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس البرازيلي قد أوفد مبعوثا خاصا للرئيس الموريتاني، وسلمه رسالة خطية تتضمن الدعوة إلى القمة التي ستنعقد في نوفمبر القادم في ريو دي جانيرو، ويشارك فيها الاتحاد الأفريقي لأول مرة في قمة مجموعة العشرين كعضو في المجموعة.

وقال مبعوث الرئيس البرازيلي، خلال تصريح للصحافة، بأن القمة ، إلى جانب كونها فرصة للنهوض بمصالح البلدان النامية على الساحة الدولية، فهي أيضا فرصة فريدة للقاء الرئيسين البرازيلي والموريتاني من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك سبيلا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن القمة ستحظى باهتمام إعلامي كبير في البرازيل وعالميا,

وقال إن رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين ستركز أساسا على ثلاث أولويات هي الاندماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، معتبرا أنها أولويات لجميع البلدان النامية، مشددا على أهمية أن تظل هناك صلة مع موريتانيا والاتحاد الإفريقي للعمل سويا من أجل التغلب على هذه التحديات، التي تنضاف إليها قضايا التنمية المستدامة وعدم اختزالها في الجانب المناخي والتركيز أيضا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع مراجعة نظام الحوكمة العالمي.

وبين أن هذه هي بالضبط الرسالة التي طلب منه الرئيس لولا دا سيلفا أن ينقلها إلى الرئيس الموريتاني، رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.