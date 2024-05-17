قال والي ولاية اترارزة محمد ولد أحمد مولود أن المرحلة التي وصلت إليها الأشغال في مشروع جسر روصو غير مرضية.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزيري النقل الموريتاني والسنغالي قي مدينة روصو صباح اليوم الجمعة أثناء زيارة ميدانية مشتركة لتفقد الأشغال في الجسر .

وقال الوالي أنه يتمنى أن تثمر نتائج اللقاء بين الوزيرين عن الرفع من وتيرة الأشغال في الجسر والذي وصفه بأنه إطار تعاون مشترك بين موريتانيا والسنغال، يجسد العلاقة التاريخية وعلاقة الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين .

وقال وزير النقل محمد عالي ولد سيدي محمد أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة الرئيس السنغالي يصبرو فاي لموريتانيا والتي خرجت بضرورة البحث عن حلول لتسريع الأشغال في الجسر.

وأضاف الوزير ” نحن هنا اليوم لنرى ماهي المشاكل الحقيقية المطروحة ونجد لها حلولا سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الجهة المنفذة أو مكتب الرقابة ونحن قادرون على إيجاد هذه الحلول“.