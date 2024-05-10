أصدرت الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” اليوم الجمعة مذكرات عمل طالت 3 إدارات في الشركة : هي إدارة الدراسات والتنمية وإدارة المصادر البشرية فضلا عن إدارة مصنعي كلب الغين.

وبموجب هذه المذكرات عين محمد الأمين ولد محمد محمود ولد با أحمد رئيسا للقطاع المركزي للأشخاص التابع لإدارة المصادر البشرية.

وعين عثمان ولد موسى سيد الشيخ رئيسا لقطاع التكوين المهني التابع لإدارة المصادر البشرية . فيما تولت بموجب المذكرة عزي بنت مولاي اشريف مولاي اشريف رئاسة مصلحة الدراسات في دائرة الدراسات التابعة لإدارة المصادر البشرية.

وتضمنت المذكرة تعيين بويه لحمامي بويه معاونا لرئيس القطاع المركزي للأشخاص، ومحمد الأمين الملقب الداه محمد حامدينو رئيسا للمصلحة الجهوية للأشخاص في انواذيبو التابعة للقطاع المركزي للأشخاص، ومريم محمد الأمين الحضرامي رئيسة لمصلحة التسيير الإستشرافي والتنظيم بقطاع التسيير الإستشرافي للمصادر البشرية التابع لإدارة المصادر البشرية.

وعين محمد محمود الشيخ امني رئيسا مساعدا لمصلحة الشريط الناقل في مصنع كلب الغين رقم 2 التابع لدائرة الصيانة في مصنع كل الغين رقم 2، ومحمد الحسن ولد محمد يسلم ولد أحمد بابو معاونا لمدير المناجم والتنقيب في إدارة الدراسات والتنمية، ومحمدو آداما بوبو رئيسا لقطاع التنقيب الجيولوجي في إدارة المناجم والتنقيب التابعة لإدارة الدراسات والتنمية.

وتولى حسنه أحمدو أحمد لعبيد منصب كبير الجيولوجيين في قطاع التنقيب الجيولوجي بإدارة المناجم والتنقيب، ومصطفى الشيخ ديدي رئيسا لمصلحة الجيوفيزيا في قطاع التنقيب الجيولوجي، ومريم عبد الله ادخيل رئيسة لمصلحة المعلوماتية الجيولوجية في إدارة التنقيب الجيولوجي.

ومحمد الأمين الطالب أحمد محمد الأمين رئيسا لدائرة التنويع في إدارة المناجم والتنقيب، وبحسب نفس المذكرات ألحقت مصلحة الحفر بإدارة المعادن والتنقيب.