شارك الأمين العام لمنتدى أبو ظبي للسلم، الشيخ المحفوظ بن بيه، في الافتتاح الرسمي للدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب في العاصمة المغربية الرباط.

وأكد وزير الثقافة المغربي، محمد مهدي بنسعيد، في زيارته لرواق منتدى أبو ظبي للسلم، بالمعرض، أن المملكة «حريصة على استقبال روّاد المعرفة وصنّاع السلام من كل أنحاء العالم» معربا عن «غبطته بمشاركة المنتدى».

وقال بن بيه إن منتدى أبوظبي للسلم «حريص على المشاركة الدائمة في هذه الفعالية الدولية الكبرى، بوصفها أحد أهم فضاءات المعرفة والفكر والثقافة في العالم العربي» وفق تعبيره.

وأضاف أن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية «دروب السلام، من أبوظبي تبدأ» التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه «لتأثيث الساحة الفكرية العربية بمفاهيم السلم وقضايا التسامح والتعايش السعيد».

وأشار البيان إلى أن المنتدى يشارك في المعرض بعدد من الإصدارات والأبحاث في مجال السلم والتعايش والتسامح، كما يحتضن رواق المنتدى «برنامجا علميا حافلا يستضيف نخبة متميزة من الأكاديميين والخبراء».

ووفق بيان للمنتدى فإن الأمين العام للمنتدى سلم درعا تذكاريا وعددا من الكتب من بينهما كتاب البحث الدائم عن السلام؛ الصادر باللغة الإنجليزية، ونسخة من إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العام الإسلامي، للوزير.