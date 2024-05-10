أعلن الأطباء المقيمون في موريتانيا، الدخول في إضراب شامل وتوقف عن العمل في جميع المستشفيات العمومية ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وقال الأطباء في بيان، إن هذا الإضراب جاء نتيجة ”القمع والتنكيل مع تجاهل مقصود من طرف الوزارات المعنية للمطالب المشروعة المتمثلة في أبسط الحقوق“، على حد تعبيرهم.

ويطالب الأطباء المقيمون ب“الاكتتاب الفوري في الوظيفة العمومية وتوفير وتوفير ظروف معيشية وأكاديمية تسمح باستكمال التكوين“.

وشكل الأطباء لجنة لمتابعة تنفيذ هذا المقرر في جميع التخصصات والمصالح الاستشفائية ومن طرف جميع الأطباء المقيمين، مشددين على أن هذه اللجنة ستعمل على ضمان استمرار الإضراب.

ودعا الاطباء المقيمون الطواقم الصحية وطلاب كلية الطب لحضور وقفة ستنظم في ساحة الحرية يوم الاثنين المقبل وذلك ”للتعبير عن التضامن مع الجيش الأبيض ورفضها لتدنيس البزة البيضاء واحتقار العلم وطلبة العلم“, وفق ما جاء في البيان.