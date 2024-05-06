فتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم الاثنين، أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية في تشاد.

ويتوجه التشاديون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم من بين المرشحين العشرة، الذين اختارهم المجلس الدستوري للانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الاثنين.

ومن بين المرشحين العشرة الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو، ورئيس الوزراء الانتقالي أسيونجار ماسرا سوكسي، ورئيس الوزراء السابق باهيمي باداكي ألبير.

وانتهت الحملة الانتخابية، التي انطلقت في 14 أبريل الماضي، في الرابع من ماي الجاري.

ويأتي التصويت بالتزامن مع انسحاب مؤقت للقوات الأمريكية من تشاد، الحليف المهم للغرب في منطقة غرب ووسط أفريقيا. وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الخامسة مساء، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 8.5 مليون شخص.

وبدأ الجنود التصويت مبكرا الأحد. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 21 مايو، والنتائج النهائية بحلول الخامس من يونيو، وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات سيتم اللجوء إلى جولة ثانية يوم 22 يونيو.

ودعت بعض أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات قائلة إن ديبي وحلفاءه يسيطرون على مؤسسات السلطة الرئيسية وقد يؤثرون على نزاهة العملية. وأثار ذلك المخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف خلال العملية الانتخابية.