شاركت موريتانيا في مؤتمر «تكنولوجيات استكشاف واستغلال النفط والغاز في المناطق البحرية» الذي يُعقد في الفترة ما بين 06 و09 مايو الجاري، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية.

واستعرضت بعثة وزارة البترول والطاقة، مقدرات موريتانيا في هذا المجال؛ معتبرة أنها تمتلك «حوضًا ساحليًا يتمتع بمؤشرات كبيرة لوجود مقدرات كبيرة من النفط والغاز، حيث شهد مؤخراً هذا الحوض عدة اكتشافات نفطية وغازية في مناطق مختلفة».

وأضافت أن الحوض «يحتوي على عدة حقول من مستوى عالمي أهمها، من حيث المخزون والمزايا التجارية “حقل بئر اللّ” وحقل “السلحفاة آحميم الكبير».

وفي المؤتمر نظمت الوزارة مبادرة «من الشركة الموريتانية للمحروقات SMH، لأول مرة جناحا خاصا بموريتانيا في هذا المؤتمر الدولي حيث يهدف القطاع إلى تسليط الضوء على الإمكانيات المعتبرة التي تتمتع بها موريتانيا في مجال البترول والغاز والطاقات المتجددة» وفق بيان الوزارة.

وقال البيان إن قطاع بعثة الطاقة ستعقد «عدة لقاءات مع شركات متخصصة في مجال الطاقة ومستثمرين وفاعلين في المجال بهدف استعراض فرص الاستثمار في موريتانيا وترقية استكشاف واستغلال النفط والغاز».