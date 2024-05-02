عين مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعين مساء اليوم الخميس، حمادي ولد حادو، مديرا للمؤسسات في العمومية في الإدارة العامة للضرائب التابعة للإدارة المركزية في وزارة المالية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن ولد حادو مفتش عقارات ضرائب، كما يرأس قطاع الرقابة الجبائية في مشروع الغاز في حقل احميم الكبير.

وتشمل صلاحية مديرية المؤسسات التي عين عليها ولد حادو جميع المؤسسات العمومية والمشاريع التنموية على مستوى الوطن.

وتكلف المديرية بتسيير الوعاء وتصفية جميع الحقوق والرسوم مستحقة الوفاء من طرف الشركات التي تعود لاختصاصها، كما تكلف بمتابعة إعادة دفع الاستقطاعات التي تمت لدى الشركات والمؤسسات العمومية.

كما تكلف المديرية بمعالجة منازعات المؤسسات التي تعود لاختصاصها.

وتتضمن مديرية المؤسسات العمومية مصلحتين: مصلحة تسيير المؤسسات العمومية والمشاريع؛و مصلحة أعمال التحصيل .