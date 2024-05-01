يواصل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) هذه اللحظات، اجتماعه لحسم خيارات مرشحه وموقفه من الانتخابات الرئاسية.

وبدأ المكتب الاجتماع مساء اليوم الأربعاء في المقر المركزي، لمناقشة حسم الخيارات التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحضير الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وكان الحزب المعارض قد عقد في الأسابيع الماضية سلسلة من الاجتماعات مع الشخصيات المعارضة التي أعلنت عزمها الترشح للرئاسيات.

ويعد تواصل الحزب الوحيد من بين الأحزاب المعارضة التي تملك العدد الكافي من المستشارين البلديين والعمد لتزكية المرشح الذي يدعمه في الرئاسيات.

وسبق أن التقى رئيس الحزب حمادي ولد سيدي المختار مع المترشحين من المعارضة الذين قدموا عروضهم لنيل دعم تواصل في الانتخابات الرئاسية.