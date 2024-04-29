تسلمت مفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا، اليوم الاثنين، كمية من التمور تبلغ 100 طن، هدية من حكومة المملكة العربية السعودية.

وسلم الهدية القائم بالأعمال في السفارة السعودية في موريتاني ماجد الخيبري، وذلك خلال حفل نظم بالمناسبة في مبنى المخازن المركزية لمفوضية الأمن الغذائي بنواكشوط.

وقال المفوض المساعد للأمن الغذائي، لمام ولد عبداوة، إن هذه الهدية «تأتي لدعم جهود المفوضية في مجال البرامج الاجتماعية التي تنفذها لصالح الطبقات الهشة».

وأضاف أنها ستساهم في دعم «تلك الجهود، مقدما الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر لبلادنا».

وبدوره أعرب القائم بالأعمال في السفارة السعودية في موريتانيا، ماجد الخيبري عن «سعادته بحضور تسلم هذه الهدية والتي تدخل في إطار علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين» وفق تعبيره.