أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، خمس مراكز صحية في ولايات نواكشوط الثلاث، كان قد أعيد بناؤها وتوسعتها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان الصادر عن وزارة الصحة، إن المراكز موزعة على مقاطعات؛ دار النعيم، ولكصر، والميناء، والرياض.

وأوضحت وزيرة الصحة الناها بنت مكناس، أن «تدخلات برنامج دعم قطاع الصحة، يشمل بالإضافة إلى ملائمة البنى التحتية الصحية مع معايير الجودة المطلوبة، دعم تعزيز القدرات من أجل حوكمة وتسيير القطاع بصفة شفافة وفعالة» وفق تعبيرها.

وأضافت أنها تشمل كذلك «الرفع من مستوى ولوج المواطنين إلى خدمة صحية جيدة علي كافة مستويات الهرم الصحي وزيادة توفر الأدوية و المستهلكات الطبية الأساسية ذات جودة مطابقة للمعايير الوطنية».

وأشارت إلى قطاع الصحة حظي في عهد «الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برعاية كبيرة مما جعله يتطور ويحقق الطموحات الأساسية من خلال تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، مع ضمان جودتها» على حد قولها.