تقدم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية يونيو المقبل.

وسلم ولد الغزواني ملف الترشح إلى المجلس الدستوري، الجهة المخولة باستلام ملفات المرشحين ودراستها قبل إصدار اللائحة النهائية للمتنافسين في انتخابات 29 يونيو المقبل.

وظهر ولد الغزواني خلال تسليم ملف ترشحه بالزي التقليدي، محاطًا بأفراد من حرسه الخاص، وبحضور وزير الدولة المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار ولد اجاي.

وبعد تقديم ملفه وحصوله على وصل يحملُ الرقم (1)، يكون ولد الغزواني أول مرشح يتقدم بملف ترشحه للانتخابات، رغم أن أكثر من ثماني شخصيات أعلنت نيتها الترشح.

ولم يعرف إن كان ولد الغزواني قد ترشح من حزب الإنصاف الحاكم، أم أنه احتفظ بصفته كمرشح مستقل كما فعل في انتخابات 2019.

وأعلن ولد الغزواني ترشحه لولاية رئاسية ثانية، يوم الأربعاء الماضي، في رسالة مكتوبة موجهة إلى الشعب الموريتاني.

ويسعى ولد الغزواني (67 عامًا) إلى الاستمرار في الحكم خمس سنوات إضافية، من أجل استكمال العمل على برنامجه الانتخابي، وفق ما جاء في الرسالة.

وحملت رسالة ولد الغزواني إلى الموريتانيين بعض الوعود، وكان من أهمها التركيز على الشباب والضرب بيد من حديد على الفساد والرشوة.