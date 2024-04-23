استقبل الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس الاتحاد الافريقي، موسى فكي.

وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، أن اللقاء مع الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي محمد ولد الشيخ الغزواني، كان مناسبة لاستعراض الملفات الأساسية المتعلقة بالوضع في القارة، مثل تنفيذ أجندة 2063، والشراكة الإفريقية مع باقي التكتلات العالمية.

وأضاف أن اللقاء كان مهما وغنيا، مشيرا إلى أنه تلقى من ولد الغزاوي الارشادات والتوجيهات الضرورية في هذا المجال.

وقال إن هناك العديد من اللقاءات والمؤتمرات ستنعقد داخل القارة وخارجها، من ضمنها قمة حول الزراعة ستنعقد قريبا نظرا لكون الأمن الغذائي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه القارة، والقمة التنسيقية السنوية التي ستنعقد في 21 يوليو من السنة الجارية في أكرا، إضافة إلى الاتصالات والمشاورات المستمرة للدفاع عن مصالح القارة.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه القارة الافريقية على المستوى السياسي والأمني والمؤسسي، حيث توجد ست دول تم تعليقها لأسباب دستورية، ويجري العمل على تسوية وضعيتها.

وهذه الدول هي الغابون والنيجر و مالي غينيا والسودان وبوركينا فاسو.

وقال إن هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر مع الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، حول مجمل هذه المواضيع، مؤكدا أن مفوضية الافريقي على استعداد لمواكبة فخامة الرئيس لتنفيذ أجندة الاتحاد.

جرت المقابلة بحضور معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، المختار ولد أجاي، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، محمد الحسن ولد لبات.