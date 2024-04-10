أعلنت جمعية اليد العليا لعون المحتاجين أنها تمكنت من إيصال أكثر من 4000 سلة رمضانية لأكثر من 70 تجمعا قرويا في موريتانيا.

وقال مدير الموارد والعلاقات بالجمعية أعل الشيخ ولد سييدن إن هذه التوزيعات الرمضانية هي مشروع سنوي دأبت الجمعية على تنفيذه منذ انطلاق أنشطتها مستهدفة القرى والأرياف حيث الحاجة الماسة لدعم الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن التوزيعات هذا العام شملت بالإضافة للعاصمة نواكشوط، ولايات اترارزه ولبراكنه ولعصابه والحوض الغربي، موجها رسالة شكر للممولين والجهات الرسمية والمستفيدين كل حسب دوره في نجاح هذا العمل الخيري المثمر و المفيد.

وتحتوى كل سلة رمضانية على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الأرز والدقيق والسكر والزيت والتمر، بهدف مساعدة الأسر المحتاجة على صيام الشهر الكريم.