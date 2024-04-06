أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم السبت في العاصمة الرواندية كيغالي، محادثات مع الرئيس الرواندي السيد بول كاغاميه.

وبحسب الرئاسة الجمهورية، فإن المحادثات تطرقت إلى سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والرفع من مستوى التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي، والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الموريتاني، قد وصل صباح اليوم السبت إلى العاصمة الرواندية كيغالي، للمشاركة في إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية التي استهدفت قومية التوتسي عام 1994، والتي تصادف ذكراها 7 أبريل.