لقي 73 شخصاً مصرعهم على الأقل، من بينهم 32 مدنياً، و16 من قوات الدفاع والأمن، و25 فرداً من الميليشيات الموالية للحكومة، في هجوم إرهابي قامت به مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وذكرت مصادر أمنية بوركينية أن المسلحين قاموا بمهاجمة معسكر في تاوري بمقاطعة تابوا قبل أن يتمكنوا بعد ساعة من القتال من السيطرة عليه والتوجه للقرية ونهب ممتلكات سكانها وترسانة قوات الدفاع والأمن، مخلفين وراءهم حصيلة قتلى فادحة.

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو تمديد أمر التعبئة العامة ضد الإرهاب لمدة عام.

واحتلت بوركينا فاسو عام 2022 الترتيب الأول في غرب أفريقيا في مؤشر الإرهاب، والثاني عالمياً، تليها مالي في المركز الثاني والرابع عالمياً، ثم النيجر للمركز الثالث في المنطقة والعاشر عالمياً.

وسقط عشرات الأشخاص في هجوم استهدف مسجداً شرق بوركينا فاسو، وكان عسكريون هدفاً لهجمات أخرى في نفس اليوم شمال وشرق البلاد.

وتواجه بوركينا فاسو، التي استولى فيها الجيش على السلطة في عام 2022، أعمال عنف تعزى إلى الحركات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، التي خلّفت ما يقرب من 20 ألف قتيل.