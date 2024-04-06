أعلنت الحكومة الموريتانية اتخاذ تدابير أمنية شاملة لتأمين الأسواق بالتزامن مع أيام عبد الفطر المبارك.

وتتضمن الخطة الأمنية تأمين بعض المراكز بالعاصمة نواكشوط والأسواق الكبيرة الثلاثة (السبخة والميناء وتفرغ زينه) والمطار القديم، وملتقيات الطرق الرئيسية، وأسواق الماشية والبحر.

وأدى الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ ابراهيم أحمد، الليلة البارحة بجولة تفقدية داخل ولايتي نواكشوط الشمالية والجنوبية، للوقوف ميدانيا على الإجراءات الخاصة المتخذة في إطار الخطة الأمنية الشاملة المعتمدة من قبل القطاع مواكبة لعيد الفطر المبارك.

وشدد الأمين العام خلال اللقاءات التي عقدها بهذا الخصوص مع السلطات الجهوية والعسكرية والأمنية على مستوى كل من الولايتين على ضرورة التطبيق الصارم للخطة الأمنية قبل وبعد عيد الفطر المبارك والتحلي باليقظة التامة وتعبئة كافة الجهود للتصدي لأي طارئ.