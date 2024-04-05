قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ليل الخميس/الجمعة، إنه مقتنع بضرورة التمكين للشباب انطلاقًا من كونه يمثل “قوة تغيير اجتماعي” من أجل ما سماه “النهوض” بالبلد.

ولد الغزواني كان يتحدث خلال حفل إفطار أقيم في القصر الرئاسي بمشاركة عشرات الشباب الموريتانيين، حضرته السيدة الأولى مريم فاضل الداه وعدد من أعضاء الحكومة.

ولد الغزواني بعد أن استمع لكلمات ألقاها عدد من الشباب الحاضرين، ألقى كلمة شدد فيها على ضرورة التمكين للشباب وإشراكه في اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات العمومية.

وقال الرئيس الموريتاني في هذا السياق: “لدي قناعة دائما تزداد وتتزايد وتقوى وتترسخ بأن تحقيق مشروعنا المجتمعي والنهوض ببلدنا على مختلف المستويات يتطلب ضرورة تمكين الشباب”.

وأضاف أن الهدف من التمكين للشباب هو “أن يؤدي دوره كاملا بطريقة ريادية وكقوة تغيير اجتماعي وكفاعل أساسي في تصور وفي تنفيذ السياسات العمومية”، وفق تعبيره.