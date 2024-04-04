دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس الطريق الرابط بين بلدية النباغية بولاية اترارزة وطريق الأمل.

وحسب وزارة التجهيز والنقل فإن الطريق ستساهم في فك العزلة عن 47 قرية، تقطنها ما يزيد على 35 ألف نسمة.

وناهزت التكلفة الإجمالية للطريق 5 مليارات أوقية قديمة، تولت شركة Bis-TP أشغال المشروع بمراقبة من المختبر الوطني للأشغال العمومية وإشراف من إدارة أشغال البنى التحتية لوزارة التجهيز والنقل.

وقال وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيدي محمد، إن هذا الطريق يبلغ طوله 20 كلمترا، وبعرض سبعة أمتار، بالإضافة إلى شبكة طرق داخل المدينة تبلغ 2000 متر.

وأضاف أن الأشغال تستمر في مقطع آخر، طوله عشرة كلمترات انطلاق من مدينة النباغية في اتجاه مدينة اركيز.

وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 4 مليارات 131 مليون أوقية قديمة.